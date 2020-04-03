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Иркутские школы и вузы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение

3 апреля 2020
Образовательные учреждения Иркутской области с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Распоряжение о переходе образовательных учреждений области с 6 по 30 апреля на дистанционное обучение подписали сегодня в министерстве образования Иркутской области. В детских садах на этот период продолжат работать дежурные группы. Решение принято на основании Указа Президента РФ для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как пояснила заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных, в Иркутской области 887 общеобразовательных организаций, из них 95% подключены к сети «Интернет».

- В большинстве школ дистанционное обучение налажено и будет осуществляться на базе интернет - платформ. Это значит, что ребятам будут открыты доступы на образовательные площадки, где можно будет посмотреть виртуальные уроки и получить домашнее задание, которое сможет проверить учитель. Мы понимаем, что у многих родителей такая форма обучения вызывает опасение. Однако педагоги уже не первый год проводят интерактивные уроки с применением новых технологий, детям это нравится. Тем, у кого гаджетов нет, учителя будут давать задания на бумажных и флеш-носителях,- отметила Наталья Черных.

Дистанционно дисциплины также продолжают изучать студенты ССУЗов и вузов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. - Область заинтересована в строительстве такого предприятия на своей территории. Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности, масок, защитных костюмов для медиков. Теперь эти вопросы приходится решать в оперативном режиме. Если же завод будет построен, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты - При Вашей поддержке реализация такого проекта возможна, мы подберем оборудование и определим требования к производственной площадке. Также совместно необходимо просчитать спрос и сформировать оптимальный набор выпускаемых наименований продукции, - поддержал предложение Евгений Орачевский. Кроме того, на встрече глава региона предложил компании «Фармасинтез» принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств и других средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. - Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев заражения. Один результат сомнительный. Более восьми тысяч человек находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев. - «Фармасинтез» - единственная компания в России, которая производит антиретровирусный препарат «Калидавир», рекомендованный Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Мы готовы в приоритетном порядке оперативно обеспечить поставки данного лекарственного препарата в лечебные учреждения Иркутской области, - заявил Евгений Орачевский. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Об этом стало известно на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты.
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