Иркутские школы и вузы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение

Образовательные учреждения Иркутской области с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Распоряжение о переходе образовательных учреждений области с 6 по 30 апреля на дистанционное обучение подписали сегодня в министерстве образования Иркутской области. В детских садах на этот период продолжат работать дежурные группы. Решение принято на основании Указа Президента РФ для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Как пояснила заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных, в Иркутской области 887 общеобразовательных организаций, из них 95% подключены к сети «Интернет».
- В большинстве школ дистанционное обучение налажено и будет осуществляться на базе интернет - платформ. Это значит, что ребятам будут открыты доступы на образовательные площадки, где можно будет посмотреть виртуальные уроки и получить домашнее задание, которое сможет проверить учитель. Мы понимаем, что у многих родителей такая форма обучения вызывает опасение. Однако педагоги уже не первый год проводят интерактивные уроки с применением новых технологий, детям это нравится. Тем, у кого гаджетов нет, учителя будут давать задания на бумажных и флеш-носителях,- отметила Наталья Черных.
Дистанционно дисциплины также продолжают изучать студенты ССУЗов и вузов.
Как пояснила заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных, в Иркутской области 887 общеобразовательных организаций, из них 95% подключены к сети «Интернет».
- В большинстве школ дистанционное обучение налажено и будет осуществляться на базе интернет - платформ. Это значит, что ребятам будут открыты доступы на образовательные площадки, где можно будет посмотреть виртуальные уроки и получить домашнее задание, которое сможет проверить учитель. Мы понимаем, что у многих родителей такая форма обучения вызывает опасение. Однако педагоги уже не первый год проводят интерактивные уроки с применением новых технологий, детям это нравится. Тем, у кого гаджетов нет, учителя будут давать задания на бумажных и флеш-носителях,- отметила Наталья Черных.
Дистанционно дисциплины также продолжают изучать студенты ССУЗов и вузов.