En+ Group передаст Минздраву Иркутской области 800 тысяч медицинских масок

Компания En+ Group закупит и передаст министерству здравоохранения Иркутской области 800 тысяч медицинских масок для распределения по медицинским учреждениям и организациям социального обслуживания населения. Это еще одна мера со стороны компании, направленная на сдерживание распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщают в компании.

Первая партия в количестве 100 тысяч штук уже поступила в Министерство здравоохранения Иркутской области. Остальной объём помощи будет передан в соответствии с отдельным графиком поставок.

Напомним, что компания одной из первых в регионе начала предпринимать действия по борьбе с распространением опасной инфекции и перевела своих сотрудников на удаленную работу, чтобы защитить здоровье персонала. Все сотрудники предприятий En+, которые должны находиться на производстве для обеспечения жилых домов, медицинских учреждений, а также предприятий и организаций необходимыми теплом и электроэнергией, получают дезинфицирующие средства, перчатки и маски, а также находятся под постоянным наблюдение медиков.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«Мы понимаем, что остановить распространение инфекции в регионе можно только совместными усилиями врачей, органов власти и бизнеса. Поэтому мы не останавливаемся только на мерах защиты своих сотрудников. Мы считаем важным помочь медицинским и социальным учреждениям региона, которые сегодня в буквальном смысле оказались на передовой в борьбе с инфекцией. Мы также продолжаем призывать всех соблюдать режим изоляции и следовать всем рекомендациям властей и медиков. Только вместе мы сможем справиться с вирусом»