Иркутские нацпроекты вышли на всероссийский уровень

Так, в областном центре было благоустроено 17 общественных пространств, отремонтировано почти 30 км дорог. В городе построена новая школа №33 в микрорайоне Лесном, а также новый корпус гимназии №25 в микрорайоне Солнечном, сообщают в областной администрации.

Эти данные были учтены при составлении индекса качества жизни города. По итогам 2019 года Иркутск вошел в список городов России с благоприятной для граждан средой.

Данные результаты получены на основании расчета Минстроя России совместно с ДОМ.РФ. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Индекс-городов.рф. Методика включает 36 индикаторов. В том числе оценивается улучшение облика городов, благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры, создание безбарьерной среды, состояние жилищного фонда, безопасность дорожного движения и множество других компонентов.

Всего доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. Иркутск набрал 181 балл и стал единственным в регионе, попавшим в рейтинг крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона.

– Это хороший повод и задел для того, чтобы сделать работу администрации и муниципальных предприятий еще более эффективной. Мы, безусловно, продолжим строительство социально значимых объектов, благоустройство дворов, ремонт дорог. Направим все наши усилия на то, чтобы сделать еще более комфортной и безопасной жизнь каждого иркутянина, – отметил вице-мэр города Иркутска Руслан Болотов.

Также в 2019-ом Иркутск стал лауреатом Премии в области качества жизни в номинации «Повышение качества жизни населения, развития культуры и образования», присуждаемой Финансовым Университетом при Правительстве РФ. Кроме того, в 2018-ом году Иркутск был признан лучшим областным центром Сибирского Федерального округа по качеству городской среды. Более 10 реализованных в Иркутске проектов по благоустройству пространств и дворов, строительству социальных объектов вошли в Федеральный Реестр лучших практик.