Новости

Иркутские нацпроекты вышли на всероссийский уровень

3 апреля 2020

Так, в областном центре было благоустроено 17 общественных пространств, отремонтировано почти 30 км дорог. В городе построена новая школа №33 в микрорайоне Лесном, а также новый корпус гимназии №25 в микрорайоне Солнечном, сообщают в областной администрации.

Эти данные были учтены при составлении индекса качества жизни города. По итогам 2019 года Иркутск вошел в список городов России с благоприятной для граждан средой.

Данные результаты получены на основании расчета Минстроя России совместно с ДОМ.РФ. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Индекс-городов.рф. Методика включает 36 индикаторов. В том числе оценивается улучшение облика городов, благоустройство, доступность спортивной инфраструктуры, создание безбарьерной среды, состояние жилищного фонда, безопасность дорожного движения и множество других компонентов.

Всего доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%. Иркутск набрал 181 балл и стал единственным в регионе, попавшим в рейтинг крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 миллиона.

– Это хороший повод и задел для того, чтобы сделать работу администрации и муниципальных предприятий еще более эффективной. Мы, безусловно, продолжим строительство социально значимых объектов, благоустройство дворов, ремонт дорог. Направим все наши усилия на то, чтобы сделать еще более комфортной и безопасной жизнь каждого иркутянина, – отметил вице-мэр города Иркутска Руслан Болотов.

Также в 2019-ом Иркутск стал лауреатом Премии в области качества жизни в номинации «Повышение качества жизни населения, развития культуры и образования», присуждаемой Финансовым Университетом при Правительстве РФ. Кроме того, в 2018-ом году Иркутск был признан лучшим областным центром Сибирского Федерального округа по качеству городской среды. Более 10 реализованных в Иркутске проектов по благоустройству пространств и дворов, строительству социальных объектов вошли в Федеральный Реестр лучших практик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок
Об этом стало известно на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты.
Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании