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Аграрии Иркутской области планируют приступить к севу зерновых культур в третьей декаде апреля

3 апреля 2020

Посевная кампания в некоторых районах области может начаться уже в третьей декаде апреля, сообщил ио министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По информации Ильи Сумарокова, семеноводческими хозяйствами региона под урожай 2020 года подготовлено 20,8 тысяч тонн семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур.

Это на 300 тонн больше, чем в прошлом году. Реализацию элитных семян осуществляют 20 семеноводческих хозяйств региона, сертифицированных в системе «Россельхозцентр».Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в Приангарье составляет 100 %. Подготовка семенного материала к посеву продолжается.

Кроме того, ведется приём заявок от аграриев на поставку удобрений. Приняты заявки на 26 тысяч тонн минеральных удобрений, что почти на 3% превышает объём прошлого года. Удобрения в необходимом количестве поступают в адрес оператора ЗАО «Облагроснаб» для их дальнейшей реализации. Продолжается работа по обновлению и ремонту сельскохозяйственной техники. Её готовность к весенним полевым работам по данным на 3 апреля составляет 91%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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