Больше всего вопросов на «горячую линию» по коронавирусу поступает о режиме самоизоляции и работе магазинов

Работа операторов горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции организована на базе МФЦ и центра «Мой бизнес». 3 апреля его посетил врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. В сутки на линию поступает до двух с половиной тысяч звонков. От жителей региона и от малого бизнеса.

- Cегодня я услышал темы, которые нам необходимо рассмотреть на оперативном штабе, - сказал Игорь Кобзев.- Наибольшее количество вопросов касаются режима самоизоляции, работы магазинов. Около 10% - это обращения, связанные с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Также люди звонят по вопросам трудовых отношений. Большое количество запросов поступает от пенсионеров. Пожилые люди интересуются, как будет отлажена работа по выплатам пенсий при режиме самоизоляции. Игорь Кобзев поручил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба.

Всего на звонки жителей области отвечает 20 операторов. В дневное время в МФЦ дежурят специалисты областных министерств и ведомств: министерства здравоохранения, роспотребнадзора, министерства труда и занятости, фонда социального страхования, пенсионного фонда, службы потребительского рынка и министерства образования.Кроме того, на базе центра «Мой бизнес» операторы дают консультации о работе субъектов малого и среднего бизнеса.