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Рассрочка коммунальных и арендных платежей - в правительстве Иркутской области обсуждают меры поддержки бизнеса

3 апреля 2020

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3 апреля 2020

В Правительстве Иркутской области обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса. Глава региона предложил ресурсоснабжающим организациям рассмотреть возможность предоставить малому и среднему бизнесу рассрочку коммунальных платежей, а также отменить на определенный период начисление штрафов и пеней. Пакет антикризисных мер, направленных на сохранение бизнеса региона, будет принят в ближайшее время в Иркутской области. Об этом сегодня, 3 апреля сообщил исполняющий обязанности Губернатора Приангарья Игорь Кобзев на совещании по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Разрабатываются и меры по отсрочке арендных платежей для субъектов МСП.

Эти вопросы прорабатываются сейчас в министерстве экономического развития региона совместно с профильными службами и бизнес-сообществом.

 


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