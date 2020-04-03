Вопрос продления режима самоизоляции в Иркутской области будет решаться совместно с главами территорий и ведомствами

Решение о продлении или непродлении режима самоизоляции в Иркутской области будет приниматься совместно с региональным минздравом, Роспотребнадзором и главами территорий. Этот вопрос обсудили сегодня, 3 апреля, на вечернем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- Вчера Президент издал Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно Указу, каждый регион принимает комплекс ограничительных и иных мероприятий самостоятельно, в зависимости от ситуации в регионе, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, в рамках принятого Указа будет создана санитарно-эпидемиологическая комиссия при Правительстве региона, которую возглавит руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. Комиссия должна утвердить комплекс работ на территории самоизоляции.

По данным на утро 3 апреля, в Иркутской области восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, один – сомнительный. Число заболевших коронавирусом в России выросло на 601, до 4149 человек.