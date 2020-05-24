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Пик туристического сезона в Турции сместится на сентябрь-октябрь

24 мая 2020

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Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил «РИА Новости» глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. По его словам, по российским меркам на юге Турции в это время года «почти лето».

«Максимальный турпоток в Турцию в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре. В ноябре также может быть такой же плотный трафик. Для россиян, которые чаще всего приезжают на море, это может быть дополнительным шансом продлить лето. Сезон может продлиться и до декабря»,— сказал господин Баглыкайя.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил ТАСС, что туристический поток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% из-за ситуации с коронавирусом. По результатам опроса, проведенных международной исследовательской компанией YES Group по запросу “Ъ”, в этом году за границу на отдых рассчитывают съездить 38% россиян, 41% — к этому пока не готовы. По России готовы путешествовать 48%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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