В Иркутской области остаются непотушенными семь лесных пожаров

Шесть из них вновь обнаруженные. По одному возгоранию потушено в Усольском, Балаганском, Зиминском, Братском, Усть-Илимском, Тайшетском районах. Еще один пожар, зарегистрированный 21 мая, ликвидирован в Нижнеудинском районе. Общая площадь ликвидированных очагов составила 47 га.

Локализованы два природных пожара, обнаруженные 22 мая, на площади 88 га в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Общая площадь этих возгорания – 88 га.

Действующими на утро 24 мая перешли семь пожаров. Три из них – вновь зарегистрированные, все в Усть-Илимском районе. Из ранее обнаруженных – два в Усть-Илимском районе, по одному – в Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Общая площадь этих очагов – 482 га, из которых 0,5 га – не покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 11 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в восьми случаях. Причиной восьми пожаров стали грозы. Два пожара произошло на линейных объектах.

