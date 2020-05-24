Игорь Кобзев проверил, как решается конфликт в посёлке Малая Топка Иркутского района

60 квартир в трех многоэтажных домах в Малой Топке предоставлено детям-сиротам. В 2014-15 годах их обеспечило жильём Правительство Иркутской области. За пять лет у жителей накопились проблемы. Среди них - водоснабжение. Вода поступает в дома из скважины через автономную систему очистки, за которой нужно постоянно следить. Ситуацию осложняют долги жильцов за услуги ЖКХ и обслуживание домов, которые в общей сложности превышают четыре миллиона рублей. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 24 мая, посетил посёлок и встретился с жителями.

В первый раз Игорь Кобзев провёл встречу с конфликтующими сторонами 28 марта. Он поручил специалистам с управляющей компании, администрации Уриковского муниципального образования и жильцам найти решение острых вопросов. Руководитель управляющей компании Денис Днепровский сообщил, что был произведён перерасчет квартплаты, аннулированы счета на услуги, оказанные в неполном объёме. Жильцам предлагают заключить соглашения на реструктуризацию задолженности.



- Мы даем им беспроцентную рассрочку на выплату долгов на 24 месяца. Всем, кто подаст заявления до 1 июня, мы спишем пени за 2019-20 годы. Заявления активно поступают. Жители этих домов потихоньку понимают необходимость дисциплины по финансовым обязательствам, - сказал Денис Днепровский.

Проведено обследование системы водоснабжения жилых домов. В ней выявлены проблемы. Управляющая компания обещает решить их в ближайшие три недели. Сейчас заключается договор с компанией-подрядчиком. Управляющая компания и жильцы домов вместе провели субботник и привели в порядок придворовую территорию, детскую площадку, отсыпали автопарковку.

- Самое главное изменение, которое я вижу, - то, что появился диалог между местными властями, управляющей компанией и жильцами этих домов. Здесь проживают граждане из категории дети-сироты, я прошу внимательно к ним относиться. Я увидел, что люди привели в порядок свою территорию, думают о её благоустройстве, интересуются размещением новой детской площадки. Сегодня эти поручения даны. Через месяц я приеду сюда ещё раз. Надеюсь, кризис будет преодолён, - сказал Игорь Кобзев.