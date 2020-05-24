Четыре тысячи сеянцев сосны высадили в поселке Вересовка в рамках лесовосстановления

Четыре тысячи сеянцев сосны высадили в поселке Вересовка в рамках ежегодной экологической программы по восстановлению лесных массивов на территории города. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, представители администрации, Общественной платы города Иркутска, волонтеры.

– В прошлом году в результате пожаров Иркутская область потеряла более трех миллионов квадратных километров леса. Поэтому сегодня работа по восстановлению лесных массивов особенно важна. Думаю, что сегодняшняя акция станет доброй традицией не только для жителей Иркутска, но и всей области, поскольку сибирский лес – наше общее национальное достояние, – отметил Игорь Кобзев.

– Городские леса Иркутска на сегодня занимают площадь более пяти тысяч гектаров. Нам необходимо беречь это природное богатство, преумножать его. Для этих целей мы создаем Иркутское городское лесничество. Уже пройдена необходимая экспертиза, ждем официального приказа из Москвы. За последние три года в городских лесах было высажено около двухсот тысяч сосен. Сегодня мы эту работу продолжаем, создавая новые зеленые зоны в городе. Признателен всем, кто сегодня присоединился к этой работе, – подчеркнул Руслан Болотов.

В рамках акции было высажено 4 тысячи сеянцев сосны обыкновенной на площади в 1 гектар. Всего в этом году запланировано высадить 68 тысяч сеянцев на территории лесного массива поселка Вересовки общей площадью 17 гектаров.