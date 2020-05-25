В ЕГРН планируют включать сведения об аварийном жилье

В Госдуме рассматривается законопроект, направленный на создание механизма информирования людей об аварийном состоянии многоквартирных домов, сообщают в Кадастровой палате Приангарья.

В соответствии с Жилищным кодексом, при покупке квартиры в многоквартирном доме (МКД) после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, собственник не сможет получить взамен новое жилье, а только возмещение за жилое помещение.

В случае принятия закона покупатель сможет самостоятельно узнать информацию о статусе дома, запросив выписку из ЕГРН.

Сейчас в ГД внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ предлагает обязать региональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В свою очередь Росреестр будет включать эти сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Безусловно, отображение информации о признании аварийности дома в ЕГРН защитит права граждан при сделках с жильем, поможет избежать его потери», – говорит эксперт Кадастровой палаты Иркутской области Вероника Кругляк.

На сегодняшний день получить информацию о техническом состоянии дома возможно, отправив запрос в муниципальный орган власти. «Однако срок ответа составляет 30 дней, что, во-первых, ставит под угрозу само проведение сделки, а во-вторых затрудняет работу органов местного самоуправления», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.