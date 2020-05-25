Иркутская область заняла 10 место среди регионов РФ по социальной направленности бюджета

Согласно рейтингу РИА Новости, социальные расходы консолидированного бюджета в 2019 году здесь составили 62,48 тыс. рублей на человека.

Соседняя Бурятия заняла 49 место, в республике расходы на одного человека в прошлом году составили 45,87 тыс. рублей, в Красноярске – 51,77 тыс. рублей (21 место), а в Новосибирске 52,77 тыс. рублей (18 место).

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.

За ней следуют Москва и Санкт-Петербург с показателем, превышающим 90 тысяч рублей на человека. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Подмосковье, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область.

Таким образом, возглавили рейтинг столичные и сырьевые регионы, имеющие хорошие возможности для формирования доходной части бюджетов. При этом доля социальных статей в суммарном объеме расходов консолидированных бюджетов большинства регионов – лидеров рейтинга находится на относительно невысоком уровне, что обусловлено значительными абсолютными объемами их бюджетов.

Как полагают эксперты, по итогам 2020 года наиболее вероятно ожидать увеличения расходов по социальным статьям, так как последствия влияния пандемии коронавируса окажут влияние и на данную сферу. В частности, вполне понятен ожидаемый рост расходов региональных бюджетов на здравоохранение. Также вполне вероятно увеличение объемов финансирования расходов, связанных с социальной поддержкой наиболее пострадавших категорий населения, сообщают РИА Новости.