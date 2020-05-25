За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано семь пожаров

Общая площадь ликвидированных очагов составила 807,5 га, из которых 795,5 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, девять – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в семи случаях. Причиной семи пожаров стали грозы. Два пожара произошло на линейных объектах.

Два из них – в Усольском и Балаганском районах – вновь обнаруженные. Пять – ранее зарегистрированные: три – в Усть-Илимском районе, по одному – в Усть-Удинском и Казачинско-Ленском районах.

Локализован один природные пожар площадью 25 га, обнаруженный 22 мая в Усть-Кутском районе.

Действующими на утро 25 мая перешло восемь пожаров. Пять из них – вновь зарегистрированные: по одному в Усть-Удинском, Киренском, Нижнеилимском, Куйтунском и Тулунском районах. Из ранее обнаруженных – два в Усть-Илимском районе, и один в Тайшетском. Общая площадь этих очагов – 589 га, из которых 0,5 га – не покрытые лесом.





