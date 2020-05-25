В апреле Ромир зафиксировал рекордные траты россиян на еду

При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб., сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В апреле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 56,8 тыс. руб., что на 13% ниже, чем в марте, и на 17% ниже апреля 2019 года.

Расходы на продукты питания в апреле оказалась равна 26,0 тыс. руб. Доля расходов на питание составила 46%, что является самым высоким значением индекса за все время. По сравнению с мартом индекс вырос на 26%. При этом против прошлого года индекс растет на 46%.

Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок.

- С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания. Это, безусловно, будет определяющим фактором для динамики индекса в течение 2020 года, говорят эксперты.