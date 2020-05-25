Кредитный портфель банка «Открытие» в Иркутской области достиг 13 млрд рублей

Кредитный портфель банка в регионе по итогам 1 квартала 2020 года вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 13 млрд рублей.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области

Наибольшую динамику - рост почти на 1000% по сравнению с 1 кварталом 2019 года показал портфель кредитов корпоративному бизнесу. По итогам 1 квартала 2020 года он составил 5,9 млрд рублей. В 2,3 раза вырос розничный кредитный портфель – до 2,8 млрд рублей. Портфель кредитов малому и среднему бизнесу увеличился вдвое – до 4,2 млрд рублей.

В первые три месяца нынешнего года существенно вырос и объем кредитных выдач в регионе. Банк выдал кредитов населению и бизнесу региона на 1,4 млрд рублей. В 2,5 раза увеличился объем выдач розничных кредитов, он составил 551 млн рублей. В том числе, 219 млн рублей банк выдал 105-ти семьям Иркутска на приобретение жилья (рост в 1,8 раз по сравнению с 1 кварталом 2019 года), кредитов наличными – на 333 млн рублей (рост более чем в три раза). В семь раз увеличилось количество выданных кредитных карт.

Малому и среднему бизнесу региона банк выдал кредитов в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, - 833 млн рублей. Количество активных клиентов из этого сегмента увеличилось на 122%.

Портфель привлеченных средств банка «Открытие» в Иркутской области по итогам 1 квартала 202 года составил 19 млрд рублей, что почти в 4 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Самыми большими темпами рос портфель привлеченных средств крупного бизнеса – в 4 раза, до 12,5 млрд рублей. Практически вдвое вырос портфель средств от малого и среднего бизнеса, до 2,4 млрд рублей. Розничные депозиты выросли в 1,2 раза и составили на 01.04.2020 года 4,1 млрд рублей.

«В условиях пандемии и сложной экономической ситуации «Открытие» активно развивает новые сервисы и возможности для дистанционного обслуживания всех категорий клиентов. Все большее количество банковских операций сегодня совершается в онлайн-режиме. Наша организация ни на день не прекращала свою работу и сегодня предлагает населению и бизнесу Иркутской области современные банковские продукты для решения всех финансовых задач», - отмечает Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области