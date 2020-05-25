В Иркутске прикрыли сайт, торгующий дипломами

Помимо этого, на сайте можно было найти информацию об использование неодимовых магнитов в быту, приобрести диагностическую карту для авто и незаконные средства вылова, сообщают в областной прокуратуре.

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска в ходе мониторинга сети выявила 23 сайта, содержащих информацию, запрещенную к распространению в Российской Федерации.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Так, например, статья 327 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сбыт и использование поддельных документов, статьи 198, 199 УК РФ – за уклонение от уплаты налогов.