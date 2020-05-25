В Иркутской области оштрафовали микрокредитную организацию «СМАРТМАНИ.РУ»

Организация не предоставила УФССП сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении, за что получила штраф в 50 тыс. рублей, сообщают в УФССП области.

«ООО МФК «СМАРТМАНИ.РУ», зарегистрированная Москве, не предоставила должностному лицу Управления сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении в части требования возврата долгов по договору потребительского займа с гражданки, проживающей в Приангарье. Таким образом, юридическим лицом совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 17.7 КоАП РФ», - сообщают в ведомстве.