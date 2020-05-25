Альфа-Банк поощрит своих сотрудников за профессионализм во время захвата отделения в Москве

Руководство Альфа-Банка приняло решение поощрить сотрудников отделения, которое было захвачено злоумышленником и затем оперативно освобождено правоохранительными органами.

«Сотрудники отделения Альфа-Банка действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В субботу 23 июля в отделение Альфа-Банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный и заявил, что у него имеется бомба и он намерен взорвать отделение. В результате эффективных действий сотрудников отделения и правоохранительных органов никто не пострадал, злоумышленник был задержан.