Банк «Приморье» снизил ставки по ипотеке

Банк «Приморье» объявляет о снижении ставок* по основным ипотечным программам. Оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке можно теперь под ставку от 7,39% годовых, ставка на рефинансирование имеющегося ипотечного кредита стороннего банка начинается от 7,19% процентов годовых.
Самыми привлекательными на текущий момент являются условия для приобретения квартир в строящемся или уже сданном доме от застройщика. В Банке «Приморье» действует широкий перечень программ, направленных на приобретение квартир на первичном рынке. Основные особенности и различия кратко представлены в таблице ниже:
|Дальневосточная ипотека
|Льготная ипотека
|Семейная ипотека
|Новостройка
|Минимальная ставка
|1,6
|6,1
|4,7
|7,39 / 7,8
(в зависимости от программы)
|Минимальный первоначальный взнос
|от 20%
(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала)
|от 20%
(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала)
|от 20%
(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала)
|от 10%
(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала)
|Минимальный срок ипотечного кредита, мес.
|36
|36
|36
|36
|Максимальный срок ипотечного кредита, мес.
|240
|360
|360
|300/360
(в зависимости от программы)
|Минимальная сумма кредита, руб.
|500 000
|500 000
|500 000
|500 000
|Максимальная сумма кредита, руб.
|6 000 000
|3 000 000
|6 000 000
|не ограничена / 15 000 000
(в зависимости от программы)
|Надбавка к ставке за отсутствие личного страхования
|+ 0,7 п.п.
|+ 0,7 п.п.
|+ 0,7 п.п.
|1,5 п.п. /+ 0,7 п.п.
(в зависимости от программы)
|Особенности
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|Целевое использование
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Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком:
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Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком:
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Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком:
Рефинансировани е действующего кредита, оформленного на цели, указанные выше.
Приобретение отдельно стоящего жилого дома либо части жилого дома с земельным участком (в сельских поселениях ДФО)
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Приобретение квартиры, путем заключения:
— Ставки по другим ипотечным программам сейчас тоже достаточно низкие, и, если клиент не подходит под параметры «Семейной», «Дальневосточной ипотеки»** или «Льготной ипотеки»***, то заемщик может оформить ипотечный кредит на стандартных условиях, а также подключить дополнительные опции, например, «Назначь свою ставку» или «Крупный чек»****, чтобы сделать ставку по этому кредиту еще более привлекательной, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — Если же у клиента есть действующая ипотека, оформленная в другом банке, то у нас он сможет рефинансировать и сэкономить не только на разнице процентных ставок, но и на размере страховых платежей,
Для клиентов, уже имеющих на руках положительное решение Банка, повторно подавать заявку на рассмотрение не нужно: к моменту выхода на сделку ставка автоматически будет скорректирована в меньшую сторону. При этом срок действия положительного решения о выдаче ипотечного кредита от Банка «Приморье» составляет 3 месяца. Также стоит отметить, что при приобретении квартиры на вторичном рынке пакет документов, включающий в себя договор
Минимальный первоначальный взнос в данных ипотечных программах составляет от 15%, а если клиенты используют для этого средства материнского капитала, то взнос составит всего от 5% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит можно на сумму до 50 миллионов рублей сроком от 3 до 25 лет.
Получить индивидуальную консультацию по интересующей программе или подать заявление на получение ипотечного кредита можно, обратившись в Ипотечный центр Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02109, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11.
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77.
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.
- г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел.
8 (4212) 40-00-40.
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.
- г.
Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.
* С полной информацией о новых ставках можно ознакомиться на сайте Банка «Приморье».
** Дальневосточная ипотека — от 1,6% годовых. Подробная информация на сайте Банка «Приморье».
*** «Льготная ипотека» — от 6,1% годовых. Подробная информация на сайте Банка «Приморье».
**** Базовую ставку по ипотеке можно снизить еще на 0,5%, в случае, если сумма ипотечного кредита составляет от 3 млн. рублей и более.