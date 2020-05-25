Банк «Приморье» снизил ставки по ипотеке

Банк «Приморье» объявляет о снижении ставок* по основным ипотечным программам. Оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке можно теперь под ставку от 7,39% годовых, ставка на рефинансирование имеющегося ипотечного кредита стороннего банка начинается от 7,19% процентов годовых.

Самыми привлекательными на текущий момент являются условия для приобретения квартир в строящемся или уже сданном доме от застройщика. В Банке «Приморье» действует широкий перечень программ, направленных на приобретение квартир на первичном рынке. Основные особенности и различия кратко представлены в таблице ниже:

Дальневосточная ипотека Льготная ипотека Семейная ипотека Новостройка Минимальная ставка 1,6 6,1 4,7 7,39 / 7,8

(в зависимости от программы) Минимальный первоначальный взнос от 20%

(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала) от 20%

(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала) от 20%

(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала) от 10%

(в счет первоначального взноса могут быть направлены средства материнского семейного капитала) Минимальный срок ипотечного кредита, мес. 36 36 36 36 Максимальный срок ипотечного кредита, мес. 240 360 360 300/360

(в зависимости от программы) Минимальная сумма кредита, руб. 500 000 500 000 500 000 500 000 Максимальная сумма кредита, руб. 6 000 000 3 000 000 6 000 000 не ограничена / 15 000 000

(в зависимости от программы) Надбавка к ставке за отсутствие личного страхования + 0,7 п.п. + 0,7 п.п. + 0,7 п.п. 1,5 п.п. /+ 0,7 п.п.

(в зависимости от программы) Особенности Заемщики в браке, каждый из супругов не старше 35 лет

Заемщик не в браке, не старше 35 лет, есть ребенок до 18 лет

Подписание кредитного договора не ранее 1 декабря 2019 г. и не позднее 31 декабря 2024 г. включительно Подписание кредитного договора не позднее 31.10.2020 включительно Родился второй и/или последующий ребенок с 01.01.2018 по 31.12.2022 (включительно)

Родился ребенок до 31.12.2020, которому установлена категория «ребенок- инвалид» Целевое использование Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком: Договора долевого участия

Договора купли-продажи Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком: Договора долевого участия

Договора купли-продажи Приобретение квартиры, путем заключения с застройщиком: Договора долевого участия с застройщиком

Договора купли- продажи с застройщиком

Договора купли- продажи с физ. лицом (в сельских поселениях ДФО) Рефинансировани е действующего кредита, оформленного на цели, указанные выше. Приобретение отдельно стоящего жилого дома либо части жилого дома с земельным участком (в сельских поселениях ДФО) Приобретение квартиры, путем заключения: Договора долевого участия

Договора уступки от физ. лица

Договора уступки от юр. лица

— Ставки по другим ипотечным программам сейчас тоже достаточно низкие, и, если клиент не подходит под параметры «Семейной», «Дальневосточной ипотеки»** или «Льготной ипотеки»***, то заемщик может оформить ипотечный кредит на стандартных условиях, а также подключить дополнительные опции, например, «Назначь свою ставку» или «Крупный чек»****, чтобы сделать ставку по этому кредиту еще более привлекательной, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — Если же у клиента есть действующая ипотека, оформленная в другом банке, то у нас он сможет рефинансировать и сэкономить не только на разнице процентных ставок, но и на размере страховых платежей, т. к. в банке аккредитован широкий перечень страховых компаний, предлагающих выгодные тарифы страхования.

Для клиентов, уже имеющих на руках положительное решение Банка, повторно подавать заявку на рассмотрение не нужно: к моменту выхода на сделку ставка автоматически будет скорректирована в меньшую сторону. При этом срок действия положительного решения о выдаче ипотечного кредита от Банка «Приморье» составляет 3 месяца. Также стоит отметить, что при приобретении квартиры на вторичном рынке пакет документов, включающий в себя договор купли-продажи , расписки, акт приёма-передачи , бесплатно готовит сотрудник Ипотечного центра Банка «Приморье». Поэтому, если клиент планирует приобрести квартиру у продавца-физического лица напрямую, дополнительных сложностей у него не возникнет.

Минимальный первоначальный взнос в данных ипотечных программах составляет от 15%, а если клиенты используют для этого средства материнского капитала, то взнос составит всего от 5% от стоимости приобретаемой недвижимости. Оформить кредит можно на сумму до 50 миллионов рублей сроком от 3 до 25 лет.

Получить индивидуальную консультацию по интересующей программе или подать заявление на получение ипотечного кредита можно, обратившись в Ипотечный центр Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел. +7 (423) 220-88-00 (вн. 02109, 02111), WhatsApp консультации — 8(964)446-99-11 .

(вн. 02109, 02111), WhatsApp консультации — . г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел. +7 (4234) 26-99-77 .

. г. Находка, ул. Школьная, 1а, +7 (4236) 69-99-50 , 69-99-59 .

, . г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел. 8 (4212) 40-00-40 .

. г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел 8 (3952) 799–947, 799–948.

г. Южно-Сахалинск , ул. Амурская, 62, тел. 8 (4242) 49-08-41 , 49-08-42 .

* С полной информацией о новых ставках можно ознакомиться на сайте Банка «Приморье».

** Дальневосточная ипотека — от 1,6% годовых. Подробная информация на сайте Банка «Приморье».

*** «Льготная ипотека» — от 6,1% годовых. Подробная информация на сайте Банка «Приморье».

**** Базовую ставку по ипотеке можно снизить еще на 0,5%, в случае, если сумма ипотечного кредита составляет от 3 млн. рублей и более.