«Дальневосточный банк» сообщил режим работы с 25 по 31 мая 2020 года

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы с 25.05.2020 по 31.05.2020.
Обслуживание клиентов — физических и юридических лиц в офисах Банка будет осуществляться по следующему графику:
— понедельник-пятница с 09–00 до 17–00 часов:
- г. Владивосток, ул. Борисенко, 27
- г. Владивосток, ул. Русская, 19а
- г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
- г. Владивосток, Океанский проспект, 48а
- г. Артем, ул. Фрунзе, 53
- г. Находка, ул. Портовая, 20а
- г. Находка, ул. Спортивная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
- пгт. Преображение, ул.Портовая, 1 (технический перерыв с 13–00 до 13–30 часов)
- г. Уссурийск, ул. Ленина, 98
- г. Спасск-Дальний, ул.Парковая, 23
- г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 30
- г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49
- г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43
- г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, 11
- г. Биробиджан, ул. Миллера, д.8, Лит. А6
- г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53
- г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
- г. Оха, ул. Дзержинского, 41
- пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 3
- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19
- г. Вилючинск, ул. Строительная, 6
- г. Иркутск, ул. Советская, 58
- г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20
- г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 4
- г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13а
- г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корп.4
- г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15, 20 этаж, каб 20–10, каб. 20–13
- г. Абакан, ул. Кирова, д.99Б, пом.44Н
- г. Ачинск, микрорайон 3, д.20
- Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Здание инженерного корпуса администрации
— понедельник-пятница с 10–00 до 18–00 часов:
- офис в г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов).
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— 25 и 29 мая 2020 г. с 09–00 до 17–00 часов:
- офис в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая, 27а — клиенты – юридические и физические лица могут воспользоваться услугами депозитарного хранилища.
— 25-31 мая 2020 г. офис в г. Владивостоке, ул. Светланская, 83:
- обслуживание клиентов в офисе не осуществляется;
- услуги для физических и юридических лиц доступны в системе ДБО iBank2.
30 и 31 мая 2020 г. — выходные дни.
О работе офисов c 01 июня 2020 г. информация будет предоставлена дополнительно.
Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.