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«Дальневосточный банк» сообщил режим работы с 25 по 31 мая 2020 года

25 мая 2020

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы с 25.05.2020 по 31.05.2020.

Обслуживание клиентов — физических и юридических лиц в офисах Банка будет осуществляться по следующему графику:

— понедельник-пятница с 09–00 до 17–00 часов:

  • г. Владивосток, ул. Борисенко, 27
  • г. Владивосток, ул. Русская, 19а
  • г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
  • г. Владивосток, Океанский проспект, 48а
  • г. Артем, ул. Фрунзе, 53
  • г. Находка, ул. Портовая, 20а
  • г. Находка, ул. Спортивная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
  • пгт. Преображение, ул.Портовая, 1 (технический перерыв с 13–00 до 13–30 часов)
  • г. Уссурийск, ул. Ленина, 98
  • г. Спасск-Дальний, ул.Парковая, 23
  • г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 30
  • г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49
  • г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43
  • г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, 11
  • г. Биробиджан, ул. Миллера, д.8, Лит. А6
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53
  • г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)
  • г. Оха, ул. Дзержинского, 41
  • пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 3
  • г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19
  • г. Вилючинск, ул. Строительная, 6
  • г. Иркутск, ул. Советская, 58
  • г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20
  • г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 4
  • г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13а
  • г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корп.4
  • г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15, 20 этаж, каб 20–10, каб. 20–13
  • г. Абакан, ул. Кирова, д.99Б, пом.44Н
  • г. Ачинск, микрорайон 3, д.20
  • Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Здание инженерного корпуса администрации

— понедельник-пятница с 10–00 до 18–00 часов:

  • офис в г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов).

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— 25 и 29 мая 2020 г. с 09–00 до 17–00 часов:

  • офис в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая, 27а — клиенты – юридические и физические лица могут воспользоваться услугами депозитарного хранилища.

— 25-31 мая 2020 г. офис в г. Владивостоке, ул. Светланская, 83:

  • обслуживание клиентов в офисе не осуществляется;
  • услуги для физических и юридических лиц доступны в системе ДБО iBank2.

30 и 31 мая 2020 г. — выходные дни.

О работе офисов c 01 июня 2020 г. информация будет предоставлена дополнительно.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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