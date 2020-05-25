«Дальневосточный банк» сообщил режим работы с 25 по 31 мая 2020 года

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы с 25.05.2020 по 31.05.2020.

Обслуживание клиентов — физических и юридических лиц в офисах Банка будет осуществляться по следующему графику:

— понедельник-пятница с 09–00 до 17–00 часов:

г. Владивосток, ул. Борисенко, 27

г. Владивосток, ул. Русская, 19а

г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)

г. Владивосток, Океанский проспект, 48а

г. Артем, ул. Фрунзе, 53

г. Находка, ул. Портовая, 20а

г. Находка, ул. Спортивная, 1 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)

пгт. Преображение, ул.Портовая, 1 (технический перерыв с 13–00 до 13–30 часов)

г. Уссурийск, ул. Ленина, 98

г. Спасск-Дальний, ул.Парковая, 23

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 30

г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43

г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, 11

г. Биробиджан, ул. Миллера, д.8, Лит. А6

г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов)

г. Оха, ул. Дзержинского, 41

пгт. Ноглики, ул. Депутатская, 3

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 19

г. Вилючинск, ул. Строительная, 6

г. Иркутск, ул. Советская, 58

г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20

г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 4

г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13а

г. Красноярск, ул. Молокова, д.1, корп.4

г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д.15, 20 этаж, каб 20–10, каб. 20–13

г. Абакан, ул. Кирова, д.99Б, пом.44Н

г. Ачинск, микрорайон 3, д.20

Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Здание инженерного корпуса администрации

— понедельник-пятница с 10–00 до 18–00 часов:

офис в г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а (технический перерыв с 13–00 до 14–00 часов).

— 25 и 29 мая 2020 г. с 09–00 до 17–00 часов:

офис в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая, 27а — клиенты – юридические и физические лица могут воспользоваться услугами депозитарного хранилища.

— 25-31 мая 2020 г. офис в г. Владивостоке, ул. Светланская, 83:

обслуживание клиентов в офисе не осуществляется ;

; услуги для физических и юридических лиц доступны в системе ДБО iBank2.

30 и 31 мая 2020 г. — выходные дни.

О работе офисов c 01 июня 2020 г. информация будет предоставлена дополнительно.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.