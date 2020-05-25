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Правительство направит 100 млрд рублей на поддержку регионов

25 мая 2020

Средства получат 56 субъектов Федерации, сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Среди регионов есть Республика Бурятия (619,9 млн рублей), Забайкальский край (198,9 млн рублей) и Новосибирская область (196 млн рублей). Иркутская область в список помощи не вошла.

Средства, выделенные по поручению Президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Иркутской области пока федеральной помощи не досталось.

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Ранее сообщалось, что на 30-й сессии Законодательного Собрания был принят в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в бюджет Иркутской области. Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 10,7 млрд рублей до 191,2 млрд рублей. Расходы бюджета вырастут на 15,7 млрд рублей и составят за 2020 год 205,9 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета достигнет максимально допустимого уровня.

Депутат Степан Франтенко попросил уточнить, есть ли понимание, каким образом будет обеспечено финансирование обязательств в 4 квартале, будут ли привлечены для этого федеральные средства. Наталия Бояринова ответила, что в настоящее время из федерального бюджета на сбалансированность региональных бюджетов выделено 200 млрд рублей.

К настоящему моменту распределено 100 млрд, Иркутская область в число регионов-получателей помощи не вошла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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