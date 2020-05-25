Льготные условия по ипотеке для медицинских работников предлагает Примсоцбанк

Примсоцбанк принял решение о реализации специально льготной программы ипотечного кредитования для медицинских работников. Согласно условиям программы, ставка кредитования ниже на 0,6 процента от стандартных программ Банка. Существенно снижен и размер минимального первоначального взноса - до 10% от стоимости недвижимости. По льготной программе можно приобрести квартиру на вторичном или первичном рынке жилья, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит. Минимальная ставка при покупке жилья в новостройке или рефинансировании действующего ипотечного кредита составит 7,4% годовых, при покупке готового жилья - 7,8% годовых.

- Сегодня российские медики находятся в очень непростой ситуации и поддержать их, в том числе реализуя данную льготную программу ипотечного кредитования, считаем самым верным решением – комментирует начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук. – Важно отметить, что льготной ипотекой могут воспользоваться и врачи, и прочие работники медицинских организаций вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования. Прием заявлений по программе продлиться до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в Примсоцбанке так же действуют льготные программы кредитования для отдельных категорий граждан Московской области, Иркутской области и Дальневосточного региона. Например, в московской области льготная ипотека распространяется на: врачей государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания, рентгенолаборантов и фельдшеров скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения; учителей, молодых учителей и воспитателей государственных и муниципальных образовательных организаций; тренеров и тренеров-преподавателей государственных и муниципальных организаций; молодых ученых и уникальных специалистов. Региональная программа льготного ипотечного кредитования в Иркутской области - на работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области.