Председатель Совета директоров Примсоцбанка стал лауреатом 16-й Бизнес-Премии

Правительство Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог» провело награждение победителей и лауреатов шестнадцатой Бизнес-Премии Приморского края. Награждение участников впервые за историю конкурса проходит в онлайн-режиме. Номинантами конкурса по итогам 2019 года стали представители ключевых отраслей Приморья – туристической, портовой, связи, рыбацкой, строительной, медицинской, а также успешные резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.



Награждение в номинации «Почетный менеджер Приморского края» в рамках Бизнес-Премии проводится уже четвертый год подряд. По итогам 2019 года единогласным решением Оргкомитета конкурса премия в этой номинации была присуждена Михаилу Федоровичу РОБКАНОВУ.