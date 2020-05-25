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Группа Райффайзен совместно с Billon запустит пилот токенизационной платформы

25 мая 2020

Группа Райффайзен и финтех-стартап Billon приступили к подготовке пилота токенизационной платформы. Запуск намечен на конец 2020 года и станет продолжением первой фазы тестирования технологии распределенного реестра Billon в рамках стартап-акселератора Группы Райффайзен Elevator Lab, которое завершилось 5 марта. В пилоте примут участие некоторые корпоративные клиенты Группы Райффайзен, а также финансовые институты.

В рамках пилота будут реализованы различные сценарии использования платформы, такие как токенизированные денежные переводы в режиме реального времени или сроки приёма и исполнения платежей для клиентов депозитария. Пилот направлен на усовершенствование процессов управления ликвидностью, ускорение и упрощение процесса проведения трансграничных платежей.

Цель внедрения системы — повысить скорость и прозрачность переводов, сделав их удобнее для клиентов. Система дает возможность сопровождать операции документами или дополнительной информацией — счёт-фактурами или подтверждениями источников поступления средств. Преимущества нового подхода будут окончательно сформулированы в ходе пилота, однако ожидается, что уже на начальной стадии новая платформа позволит банку улучшить клиентский опыт, дифференцировать своё предложение и добиться максимальной эффективности обеспечения процессов.

Штефан Анджелич, лидер блокчейн-хаба Райффайзен Банк Интернациональ: «Billon — это успешный пример финтех-стартапа, способного адаптировать блокчейн под нужды банков и их клиентов. В ситуации пандемии коллаборация банков и финтех-компаний приобретает особое значение для ещё более быстрого внедрения инноваций и удовлетворения потребностей клиентов в обработке платежей и ликвидности».

Войтек Костжева, генеральный директор Billon Group: «С момента своего основания Billon стремился поработать с Группой Райффайзен как крупнейшей международной финансовой организацией и лидером на рынке стран Центральной и Восточной Европы. Я убежден, что благодаря готовности Группы Райффайзен к внедрению инноваций и вовлечению в акселератор Elevator Lab, наша совместная работа по внедрению токенизационной платформы будет одинаково плодотворна для обеих сторон».

В случае признания пилота успешным, впоследствии он может быть реализован в других странах присутствия Группы Райффайзен с учетом национального регулирования в отношении платежей и обработки данных.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов более чем в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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