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Средняя стоимость недвижимости в Иркутской области в 2020 году составила 2,7 млн рублей

25 мая 2020

По данным Управления Росреестра по Иркутской области в апреле средняя цена покупки помещений в регионе составила 2,05 млн рублей, сооружений – 2,7 млн рублей.  

Средняя цена приобретения прав на здания в апреле составила 1,69 млн рублей.  Земельные участки покупались в среднем за 763 тыс. рублей. Средняя стоимость одного машино-места в апреле составила 643 тыс. рублей. 

С января по апрель 2020 года средняя цена помещений – 1,99 млн рублей, сооружений - 1,8 млн рублей, зданий – 1,7 млн рублей, земельных участков – 647 тыс. рублей, машино-мест – 785 тыс. рублей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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