Отходы лесопиления горят в Свирске на площади в 1800 квадратных метров

Тушение пожара продолжается, сообщают в ГУ МЧС области.

Сообщение о возгорании на подсобном участке городского муниципального образования поступило в пожарно-спасательную службу в третьем часу ночи. Горели отходы лесопиления на открытой территории, существовала угроза распространения.

На тушение пожара были направлены силы МЧС России, областной пожарно-спасательной службы и муниципального образования. Всего привлечено 24 человека и 15 единиц техники, в том числе тяжёлая инженерная техника. Пострадавших нет.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит выяснить причину пожара. В отношении собственника и арендатора территории, по итогам проверки, будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, что стало предпосылкой к возникновению пожара и распространению огня на большую площадь.