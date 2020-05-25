Десять волонтерских проектов Иркутской области прошли региональный этап федерального конкурса «Регион добрых дел»

Победителями стали 10 проектов, всего поступило 22 заявки. Об этом сообщил заместитель министра по молодежной политике Приангарья Артём Миронов.
- В конкурсе участвовали вузы, некоммерческие организации, дома творчества, техникумы, школы. Они представили проекты, направленные на развитие школьного, студенческого, «серебряного» добровольчества, волонтерства среди трудоспособного населения, - отметил замминистра.
Среди инициатив победителей - проведение лагеря для добровольцев, создание молодежного экологического волонтерского центра, организация обучающей программы «ДоброЛидер» и другие. В случае победы региона во Всероссийском конкурсе проекты получат софинансирование.