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Музей декабристов в Иркутске начнет работать с 1 июня по предварительной записи

25 мая 2020

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- Мы приглашаем одиночных посетителей и группы численностью не более пяти человек, - сообщают в музее.

Дом-музей Волконских (пер. Волконского, 10) и Дом-музей Трубецких (ул. Дзержинского, 64) будут принимать посетителей в обычные часы работы – с 10.00 до 18.00. Выходной день в Доме-музее Волконских – понедельник, в Доме-музее Трубецких – вторник.

С 25 мая все желающие посетить музей смогут записаться (с экскурсией или без нее) на следующее время: 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Время пребывания посетителей ограничивается одним часом в связи с тем, что после каждой группы будет проводиться санитарная обработка.

Телефоны для записи:

  • Дом-музей Волконских: (3952) 20-75-32, 20-88-18
  • Дом-музей Трубецких: (3952) 29-26-63, 53-62-65

 


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