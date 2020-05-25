РУСАЛ установит в Братске 8 детских площадок

На эти цели компания направила порядка 10,5 млн руб., сообщают в администрации города.

Обустройство площадок было разделено на два этапа. Первый этап реализовали в 2019 году: были установлены современные игровые комплексы, качели, карусели, лавочки, урны — все конструкции соответствуют ГОСТам и стандартам безопасности. После установки площадки были переданы администрации Братска.

- В рамках соглашения о социальном партнерстве компания РУСАЛ вносит значительный вклад в благоустройство города. Это и установка детских игровых площадок, проект «Парк металлургов» и другие проекты. В этой работе администрация города и РУСАЛ тесно взаимодействуют. По детским площадкам есть гарантийные обязательства подрядчика. Сейчас в ходе обследований площадок мы проверяем их состояние, смотрим недочеты, которые выявились после зимнего периода. Замечания будут устранены по гарантии, - сказала заместитель заведующего отдела дорожной деятельности, благоустройства и санитарного содержания города комитета ЖКХ администрации Братска Ирина Винникова.

Второй этап обустройства площадок запланирован на 2020 год, также в рамках соглашения администрации Братска и компании РУСАЛ. На эти цели выделено 8 миллионов рублей.

- В соглашении между компанией РУСАЛ и администрацией города на 2020 год предусмотрен бюджет на благоустройство территорий этих площадок. Будут проведены обустройство покрытия, озеленение. В настоящее время мы занимаемся проработкой этого вопроса — получили документацию от администрации города по требованиям к покрытию площадок такого типа. Подрядчикам эти требования в техзаданиях изложены. Сейчас проводится конкурсный отбор подрядных организаций, - сообщила финансовый директор ПАО «РУСАЛ Братск», депутат Думы Братска Наталья Скачкова.