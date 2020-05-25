Новости

Отдел таможенного оформления № 2 в Иркутской области с 1 июня сменит адрес

25 мая 2020

С 1 июня 2020 года отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Иркутского таможенного поста переедет на улицу Муравьева, дом 14, сообщают в таможне.

Новый адрес ОТО и ТК № 2 Иркутского т/п: 664020, г. Иркутск, ул. Муравьева, д.14. (предыдущий адрес до 1 июня 2020 года – г. Иркутск, ул. Гражданская, д.74). 

Обращаем внимание, что телефоны ОТО и ТК № 2 Иркутского таможенного поста останутся без изменений: 

  • начальник ОТО и ТК № 2 Иркутского т/п - тел. (8 3952) 48-19-71;  
  • сотрудники ОТО и ТК № 2 Иркутского т/п - тел.(8 3952) 48-19-72.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании