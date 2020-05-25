Отдел таможенного оформления № 2 в Иркутской области с 1 июня сменит адрес

С 1 июня 2020 года отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Иркутского таможенного поста переедет на улицу Муравьева, дом 14, сообщают в таможне.

Новый адрес ОТО и ТК № 2 Иркутского т/п: 664020, г. Иркутск, ул. Муравьева, д.14. (предыдущий адрес до 1 июня 2020 года – г. Иркутск, ул. Гражданская, д.74).

Обращаем внимание, что телефоны ОТО и ТК № 2 Иркутского таможенного поста останутся без изменений: