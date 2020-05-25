Федеральные дорожники проверяют объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приангарье

В 2020 году рабочая группа проверит 93 ремонтируемых участков, сообщают в «Упрдор Прибайкалье».

Первыми объектами мониторинга стали улицы Правобережного округа Иркутска, центральной части Братска, Ангарска и Усолья-Сибирского. На участках идёт фрезеровка дорожного покрытия, рабочие снимают асфальт, бордюры и плитку. Ряд объектов отремонтируют капитально – будет усилено или заменено основание дорожного полотна, а также коммуникации.

На начальном этапе работ эксперты обратили внимание муниципальных заказчиков на недочёты. Самые распространённые:

повреждения бордюрного камня,

допущенные при монтаже,

нарушения в ограждении мест производства работ и замечания по оформлению исполнительной документации,

неправильное устройство водоотвода с проезжей части.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области планируется привести в нормативное состояние 288 км дорог: 221 км – регионального значения и 67 км – местного значения.

Общая стоимость мероприятий на 2020 год составляет более 8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд – за счёт средств федерального бюджета, 5,5 млрд – из областного бюджета, более 600 млн – средства местных бюджетов.