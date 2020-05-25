Из-за лесного пожара в Тайшетском районе ввели режим ЧС

Площадь возгорания составила 674 га. С 09:00 25 мая в районе введен режим ЧС, сообщают в областной администрации.

Пожар действует на границе с Красноярским краем, в 63 км от деревни Георгиевка. Оно возникло от грозы. Площадь обнаружения составляла четыре гектара и за день выросла до 20 га. В тот день на тушение возгорания было отправлено 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Сейчас группировка насчитывает 70 десантников, к концу дня будет увеличена до 100 человек.

Но приступить к тушению пока не представляется возможным. 23 мая из-за усиления ветра возник опасный для жизни людей верховой пожар, который распространился на площади 300 га.

По информации министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева, завтра на западе области, в том числе в Тайшетском районе, ожидаются осадки, которые помогут сбить пламя. После этого можно будет приступить к тушению пожара.

На сегодня высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности установились в 25 районах области.

Глава региона Игорь Кобзев напомнил руководителям муниципальных образований Приангарья, что они обязаны брать ситуацию с лесными пожарами под особый контроль.

– Отдельно хотел бы обратиться к главам Усть-Кутского района и города Усть-Кута. Во время моей поездки к вам мы обговорили формат работы по недопущению перехода огня в населенные пункты и распространения задымленности. Для этого надо ликвидировать любые очаги пожаров в течение суток, – отметил Игорь Кобзев.