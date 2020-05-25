Иркутск, Усть-Кут и Бодайбо – в «красной зоне» коронавируса

Из 112 новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки большая часть подтверждена в Иркутске (+61), Бодайбо (+19), Иркутском районе (+11) и Усть-Куте (+8). Впервые коронавирус обнаружен у двух человек в Свирске. Таким образом коронавирусом охвачен 31 район Иркутской области, об этом свидетельствует карта распространения на 25 мая. Также три новых случая подтверждены в Ангарске, по два – в Куйтунском и Эхирит-Булагатском районах, по одному – в Черемхово, Заларинском, Боханском и Шелеховском районах.

По данным на 25 мая, в регионе подтверждены 1306 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост по-прежнему на очень высоком уровне – 112 заболевших.

На карте выделен три очага коронасирусной инфекции в регионе – это Иркутск, на который приходится почти половина подтвержденных случаев в регионе, а также Бодайбо и Усть-Кут, где идет вспышка среди вахтовиков.

В Иркутске сегодня зарегистрирован максимальный суточный прирост за всю эпидемию – 61 человек заразился вирусом. Скорее всего ситуация связана со вчерашним инцидентом, когда на стройке пресекли массовое заражение коронавирусом. В микрорайоне Ново-Ленино задержали и доставили на лечение 90 человек, контактировавших с заражёнными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки. Эта группа людей проживала в общежитии в рабочем посёлке Маркова, где выявили накануне очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием - на стройку. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причём бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил организации, которые привлекают на работу людей с подозрением на коронавирус, наказывать.

В Иркутске всего за период эпидемии подтверждены 565 случаев заражения: 293 (+20) заразились через контакты внутри региона, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 52 человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 33 вахтовика, 150 (+11) человек выздоровели, шесть скончались от COVID-19, восемь – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Усть-Куте, где находится второй по численности очаг инфекции, обнаружено 8 новых случая за сутки, всего за период эпидемии 250: из них 232(+6) человек прибыли на вахту, 12 (+2) заразились через местные контакты, 5 человек выздоровело, один умер от COVID-19.

Город золотодобытчиков – Бодайбо – также находится в «красной зоне», в нем зафиксировано 89 заболевших: 85 человек прибыли на вахту, один человек заразился черерз местный контакт, два человека выздоровели, один умер от COVID-19.