Кредиторская задолженность МУП «Комбинат питания г. Иркутска» составляет 300 млн рублей

В Иркутске проходят балансовые комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. При рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат питания г. Иркутска» обсудили кредиторскую задолженность предприятия, которая составляет порядка 300 млн рублей.

– Муниципальные предприятия должны иметь положительный баланс. Если этого нет, то нужно разбираться, почему так происходит. Для этого сейчас необходимо провести комплексную проверку предприятия, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. – Считаю необходимым создать наблюдательные советы для внешней оценки деятельности МУПов.

МУП «Комбинат питания г. Иркутска» осуществляет организацию питания в 200 общеобразовательных учреждениях. В состав МУПа входят: основное производство, цех творожных полуфабрикатов, мясной цех, банкетный зал и Детская молочная кухня.