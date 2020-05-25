Хрупкий рост: Рубль будет укрепляться, а рост индексов сдерживают дивиденды

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Российский рынок – хрупкий рост с закрытыми глазами». В среднесрочной перспективе эксперты не видят оснований для серьезного ослабления рубля, при этом уменьшение дивидендной доходности сдерживает интерес инвесторов к российским активам.

Одним из основных событий недели для российского рынка стало существенное укрепление рубля. «Крепнущий рубль — это следствие слабого доллара ко всем мировым валютам из-за соответствующей политики ФРС, но еще не стоит забывать и про продажу валюты со стороны ЦБ, и про отскок вверх на нефтяном рынке. Все эти факторы и не дают рублю ослабевать. До конца года и выборов в США сверхмягкая политика ФРС будет продолжаться, причин для резкого снижения курса рубля нет», — считает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

По мнению главного аналитика «Промсвязьбанка» Романа Антонова, в краткосрочной перспективе тренд на укрепление рубля сохранится, но в дальнейшем возможна девальвация национальной валюты: «Сохраняются риски ослабления рубля с возможностью закрепления доллара к концу года в верхней половине диапазона 75-80».

Пока укрепление доллара сдерживает сопротивление нисходящего тренда марта 2020 года (около 75,4), отмечает преподаватель УЦ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева: «Если сопротивление устоит, то в качестве поддержки доллар может использовать восходящий тренд января 2020 года (около 69,5)».

Несмотря на оптимизм на рынке нефти и зарубежных площадках, рост российского фондового рынка пока неустойчив. Негативным фактором для инвесторов является снижение дивидендной доходности или даже отказ российских компаний от выплаты дивидендов. По мнению г-на Абелева, сокращение дивидендов или отказ от выплат связан с созданием резервов: «Наибольшее снижение дивидендов мы увидим у госкомпаний, где основной акционер может дать рекомендацию оставить ликвидность у себя до лучших времен». В свою очередь, г-н Антонов считает уменьшение дивидендных выплат временным явлением: «В текущих условиях ключевой задачей для российского фондового рынка становится поиска баланса между обеспечением высокой дивидендной доходности и падением EPS при замедлении экономики».

В сложившейся ситуации заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК «ВЕЛЕС Капитал» Ярослав Калугин предлагает выбирать акции эмитентов, которые не отказываются от дивидендов: «В первую очередь, это компании из нефтяного сектора, электроэнергетики и телекоммуникаций».

Оптимальным решением в условиях нестабильного рынка автор стратегий «Высота – инвестиционная», «Высота – дивиденды», «Инвестиционные тренды – 2019» на Comon.ru Андрей Разумов считает отраслевую диверсификацию инвестиционного портфеля: «Я бы брал “телекомы” (МТС, “Яндекс”), нефть и газ (“Лукойл”, “Газпром”, “Новатэк”), защитные активы (“Полюс”, “МосБиржа”, “ФосАгро”) и немного рисковых активов в виде “Магнита” и “Алросы”». Г-н Абелев советует обратить внимание на золотодобывающие компании и на сельскохозяйственный сектор: «Они не сильно зависят от нефтяных цен, а их продукция в периоды роста напряжения начинает пользоваться повышенным спросом».

В условиях смягчения монетарной политики мировых центробанков интерес для российских инвесторов могут представлять и зарубежные рынки. Г-жа Афанасьева рекомендует рассмотреть топ-100 американских акций по капитализации на Dow Jones и S&P: «Исходя из этого критерия в моем списке наиболее сильных бумаг сейчас 71 компания из США. У этих акций нет нисходящих трендов, порой даже на дневных срезах. Глядя на них и не подумаешь, что пандемия была».