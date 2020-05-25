Иркутских выпускников поздравил мэр города Руслан Болотов

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией торжественные линейки отменены.

- Но отменить радость этого события, уменьшить его значимость никакие внешние обстоятельства не в силах. В жизни будет еще много поводов встретиться со школьными друзьями, высказать слова признательности любимым педагогам. Сейчас для вас главное – успешно сдать экзамены и определиться с профессией, найти свой путь в жизни. Ваши личные успехи станут основой успеха родного города, региона, страны, - сказал Руслан Болотов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения проведёт Всероссийскую акцию в поддержку выпускников страны в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации «Последний звонок – 2020», 25 мая. Иркутская область тоже примет в ней участие.

Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников Министерство просвещения РФ организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства ВКонтакте. Вся информация о нём размещается на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Последний звонок – 2020». Там же у посетителей будет возможность позвонить в виртуальный звонок.