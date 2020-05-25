В Иркутской области ухудшились показатели по коронавирусу. Что это значит?

Показатели по коронавирусу в регионе ухудшаются, меры ужесточаются, а значит, сроки снятия ограничений отодвигаются.

По данным на 25 мая, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской области возрос до 53,5 на 100 тысяч населения. Неделю назад он составлял 31,1, такие данные на оперативном штабе сообщил главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных.

Число заболевших в Приангарье за последние сутки увеличилось на 112 человек, всего зарегистрировано 1306 случаев COVID-19. Почти 50% от общего числа госпитализированных – 512 человек – сотрудники, работающие вахтовым методом.

Иркутская область решила усилить контроль за мигрантами, прибывающими в регион. Такое поручение дал сегодня, 25 мая, врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба после инцидента в Марковском общежитии.

– В Марковском муниципальном образовании Иркутского района сложилась вопиющая ситуация. В общежитии для рабочих заболело около ста человек, большинство бессимптомно. При этом люди беспрепятственно работали на одной из строек Иркутска. Среди них есть и мигранты. Строители пользовались общественным транспортом и такси. Компания-собственник нарушила все возможные санитарные нормы организации работы. В ситуации надо разобраться, компанию привлечь к ответственности. В область ежедневно прибывают граждане из других территорий и сопредельных государств. Поручаю миграционной службе региона ужесточить контроль за прибывающими, организовать необходимое тестирование, - сообщил врио Губернатора.

Напомним, что от показателей заболеваемости в регионе зависят сроки отмены ограничений. Напомним, Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации регионам по поэтапной отмене ограничений. Основные критерии для возвращения граждан того или иного субъекта к привычной жизни:

коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых инфицирует больной до его изоляции),

свободный коечный фонд

и охват тестированием на 100 тыс. населения.

На первом этапе (при достижении коэффициента распространения 1,5% свободных коек и охвате тестированием 70 человек на 100 тыс.) разрешаются прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг (площадью торгового зала до 400 кв. м). На втором этапе (коэффициент распространения — 0,8, 50% свободных коек и охват тестированием 90 человек на 100 тыс.) власти регионов могут перейти ко второму этапу, открыв торговые объекты с залами до 800 кв. м, а также отдельные образовательные организации. На первых двух этапах сохраняется требование к заполняемости торгового зала из расчета один человек на 4 кв. м. На третьем этапе (коэффициент распространения — 0,5, 50% свободных коек, охват тестированием 110 человек на 100 тыс.) может быть возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг (без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта), а также гостиниц, всех образовательных учреждений, предприятий общественного питания (с расстановкой перегородок или обеспечением расстояния в 1,5–2 м между столами). Также на третьем этапе могут быть открыты парки и другие места для отдыха населения при условии соблюдения социальной дистанции.

При этом первый этап снятия ограничений в Иркутской области стартовал 14 мая, регион вошел в число первых, но после этого показатели значительно ухудшились.