В Иркутске откроют музей военной техники под открытым небом

На базе иркутского городского центра «Патриот» идет подготовка к открытию музея под открытым небом. По договоренности с Министерством обороны РФ в феврале этого года поступили первые образцы артиллерийской техники: средние гаубицы, полевая и дивизионная пушки, миномет, реактивная система залпового огня. Всего 9 единиц.

На днях в центр поступила вторая партия – 4 единицы тяжелой военной техники: БТР-70, БРДМ-2, БМП-1, танк Т-72. Вся она уже установлена на плацу центра «Патриот». Также ожидается поступление 4 единиц колесной техники – автомобили ЗИЛ – 130, ГАЗ – 66, УАЗ – 69 и УАЗ – «санитарка».

– Практически все прибывшее оружие до сих пор стоит на вооружении российской армии, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Техника станет не только экспонатами для обучения курсантов, но также будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Кроме того, посещать музей под открытым небом смогут все желающие.