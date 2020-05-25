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Сбербанк расскажет людям старшего возраста о планировании личного бюджета и финансовой грамотности

25 мая 2020

Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает жителей Иркутской области принять участие в вебинаре «Бюджет современного пенсионера. Финансовая грамотность». Онлайн-встреча состоится 29 мая в 15:00 (время иркутское).

Начальник сектора продаж розничных продуктов Бурятского отделения Сбербанка Елена Студенникова расскажет о том, как правильно планировать бюджет, как сократить расходы и увеличить доходы, как создать «резервный фонд». Участники вебинара узнают об инструментах ведения личного бюджета и о том, как защитить деньги от мошенников.

Для участия пройдите по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5060257 или воспользуйтесь QR-кодом


/ Сибирское Информационное Агентство /
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