Лесопильные предприятия в Приангарье могут обязать перерабатывать отходы производства

Игорь Кобзев поручил подготовить законопроект, который обяжет лесопильные предприятия перерабатывать отходы производства. С этой инициативой исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области выступил сегодня, 25 мая, на заседании регионального оперативного штаба.

Министерство лесного комплекса и главное правовое управление должны подготовить соответствующие предложения и в установленном порядке внести в Законодательное собрание.

Такое решение было принято главой региона по итогам рабочей поездки в Усть-Кут 23 мая. Там в течение нескольких лет на огромном полигоне тлеют отходы лесопиления. Из-за этого город постоянно задымлен. Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба обратился к руководителям Усть-Кутского района и Усть-Кута с тем, чтобы вопрос об использовании остатков пиломатериалов для переработки был рассмотрен муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Выработанные предложения должны быть направлены в областное Правительство.

– Усть-Кут – не единственный в области город, население которого страдает от задымленности, которая возникает из-за тлеющих свалок с опилками. Прошу все заинтересованные стороны включиться в подготовку законопроекта об обязательной переработке остатков лесопиления. Все предложения мы рассмотрим на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответствующая законодательная инициатива должна быть внесена на рассмотрение депутатов регионального парламента до 10 июня, – поручил Игорь Кобзев.