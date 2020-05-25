Новый студгородок планируют построить в Иркутске

Межведомственный проект строительства регионального межвузовского студенческого городка обсудили сегодня, 25 мая, на совещании при Правительстве Иркутской области. Его реализация позволит решить вопрос централизованного размещения иностранных студентов. Сегодня их 3750 человек, к 2024 году количество обучающихся вырастет до 8685.
- Последние несколько лет вузовское сообщество активно акцентирует внимание Правительства региона на необходимости создания современной и комфортной инфраструктуры для проживания иностранных студентов. Отдельные вузы в рамках собственных возможностей предпринимают меры для решения данной задачи. В январе этого года Иркутский национальный исследовательский технический университет открыл после капитального ремонта общежитие для студентов Байкальского института БРИКС. Теперь более 100 студентов проживают в современных блок-секциях. Но этого недостаточно, - отметила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.
Проект городка включает в себя комфортные общежития и гостиничные комплексы, конгресс-холл, спортивный центр, детский сад, школу, прачечную и другие, востребованные студенческим сообществом объекты. Мультифункциональный межвузовский студенческий городок может стать ядром межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», площадкой для малых инновационных предприятий, бизнес-инкубатором для перспективных стартап проектов.
Вопрос создания межвузовских центров поднимается и на федеральном уровне, вошел в число приоритетных направлений развития системы высшего образования в рамках национального проекта «Образование». В регионе создана рабочая группа, разрабатывается дорожная карта, решается вопрос о месте расположения городка. Планируется, что проект будет реализован к 2024 году.