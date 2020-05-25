На базе Ивано-Матренинской детской больницы обустроят гостиницу для медиков, работающих с пациентами с COVID-19

Отработав сутки в «красной» (для пациентов с COVID-19) и «желтой» (для пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония») зонах, врачи и медсестры восстанавливают силы в отделении, расположенном на 23-м километре Байкальского тракта. Сейчас в гостинице проживают четверо медиков из «красной зоны» и 14 – из «желтой».

Все они обеспечены четырехразовым бесплатным питанием. Родные могут передавать им через старшую медицинскую сестру личные вещи. Передачи от родственников обрабатываются перед тем, как их отдадут адресату.

- Сейчас мы работаем именно в режиме гостиницы, - уточнила заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями городской Ивано-Матренинской детской больницы Алеся Пономарева. - Инфицированных COVID-19 на территории нет. Все медики регулярно, не реже одного раза в неделю, сдают анализы. Те, кто работает в «красной зоне», живут в отдельном корпусе и никак не пересекаются с другими постояльцами.

Меры безопасности предприняты не только в жилых корпусах, но и в столовой.

- Прием пищи - строго по графику. После каждого посетителя зала стол, стул и посуда тщательно дезинфицируются, - рассказала старшая смены поваров Полина Зеленко.

Находясь в гостинице, с родными медики областной инфекционной больницы общаются только по телефону.

Всего в Иркутской области действуют три гостиницы для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Также врачи и медсестры живут в госпиталях, в которых оказывается помощь инфицированным коронавирусом.