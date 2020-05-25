ФАП в селе Целоты Усольского района откроют в декабре 2020 года

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Целоты Усольского района откроют в декабре 2020 года. Возведение ФАПа предусмотрено государственной программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы. На сегодняшний день министерство здравоохранения Иркутской области заключило соглашение с Усольской городской больницей на выделение 12,5 млн рублей для приобретения, установки и монтажа модульного ФАПа.

Действующее медицинское учреждение в селе пришло в непригодное состояние. Поэтому до появления нового ФАПа в населённом пункте организована выездная форма оказания медицинской помощи местным жителям.

Новое здание оснастят современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью.



Всего в этом году будет сдано 43 ФАПа, 19 из них (модульного типа) уже введены в эксплуатацию, их строительство велось в прошлом году.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в этом году будет построено шесть ФАПов, девять объектов возводится по программе модернизации первичного звена. Еще на девяти объектах работы продолжаются с прошлого года.



Объекты появятся в Братском, Усть-Илимском, Усольском и Черемховском, Куйтунском, Тайшетском и других районах.

Сегодня в Иркутской области для оказания первичной медико-санитарной помощи населению работают 656 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 21 из них - передвижные.