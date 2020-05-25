Ипотека Сбербанка с новой ставкой 6,1% набирает популярность в Иркутской области

236 жителей Иркутской области в ближайшее время станут участниками льготной ипотечной программы Сбербанка, им одобрен жилищный кредит со ставкой 6,1%- 6,4% . 22 ипотечных договора, общим объемом кредитования 40,7 млн.руб уже реализованы.

В рамках программы жилищного кредитования с господдержкой по льготной ставке 6,4% можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Приобретать недвижимость в первичном жилье можно по договору долевого участия или договору переуступки прав требования от застройщика или инвестора. Приобретение готового жилья возможно только по договору купли-продажи от застройщика. До 30 июня 2020 года действует также специальная скидка в 0,3 п.п. Благодаря ей, клиенты могут получить ипотечный кредит под ставку 6,1% - при оформлении заявки через сервис электронной регистрации.

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

«Жители Иркутской области традиционно активно участвуют в ипотечных программах Сбербанка. Новое предложение с пониженной ставкой, в рамках участия в госпрограмме изначально вызвало повышенный интерес у граждан. Все сделки оформлены через центры ипотечного кредитования, многие жители территорий области уверенно пользуются онлайн-сервисами по оформлению заявки на ипотеку и ,благодаря этому, существенно снижают объемы своих будущих платежей. Подача заявки через удаленные сервисы ДомКлик такую возможность предоставляет».

Большинство клиентов, оформивших ипотечный займ по сниженной ставке, в качестве объекта недвижимости выбрали новостройки Иркутской области. Средний чек по ипотеке «Господдержка 2020» составил 1,853 млн рублей.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте DomClick.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн» до 1 ноября 2020 года. После одобрения возможно подписать договор, не посещая офисы банка. При необходимости сотрудники банка, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, могут приехать домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в Росреестр в электронном виде.