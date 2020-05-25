Запад рисует России картину масштабного кризиса

По мнению Bloomberg, Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации. Экономика России, крупнейшего в мире экспортера нефти, стоит на пороге наиболее глубокого спада за последние 10 лет. Но еще больший кризис может ждать страну в ближайшем будущем. В этом месяце аналитики Центра энергетики «Сколково» предупредили о том, что Россию ждут годы экономической стагнации на фоне постепенного падения мирового спроса на традиционные энергоносители, которые представляют собой большую долю экспорта страны. Александр Разуваев, к.э.н., руководитель ИАЦ «Альпари», считает, если Россия не адаптируется к изменившейся ситуации, то доходы ее бюджета резко снизятся, а ежегодные темпы роста экономики в ближайшие 20 лет не превысят 0,8%, что составляет около трети от целевого уровня Министерства экономического развития:

- Высокие цены на нефть помогали России расти на протяжении последних 20 лет, но теперь эксперты прогнозируют, что коронавирусная рецессия ускорит окончание эры ископаемого топлива. Некоторые аналитики даже полагают, что пик спроса на него был пройден еще в 2019 году, то есть на 15 лет раньше, чем ожидал Кремль. Цены на нефть, конечно, начали восстановление, однако, пока цена Urals все еще остается заметно ниже заложенных в бюджете России $42 за баррель.

На Западе давно рисуют картины мрачного будущего России и ухода Путина из Кремля. Темы традиционные – заговор олигархов, уличные протесты, сепаратистские восстания в национальных республиках и, конечно, падение цен на нефть. Помню прогнозы 2014 года, что Россия рухнет или Путин уйдет в отставку, если нефть упадет до $80. На обвал цен на нефть и смену экономического курса еще в 2004 году надеялся известный оппозиционный политик и сторонник плановой экономики Сергей Глазьев. Вместе с тем, экономика Россия, которая в текущем году стала пятой экономикой мира, потеснив Германию, сильно изменилась за последние двадцать лет. Напомним, в 90-е годы в результате реформ Егора Гайдара и Анатолия Чубайса размер ВВП упал примерно в два раза. Меньше всего пострадал нефтегазовый комплекс, который фактически и обеспечивал выживания России. Однако «путинская» Россия совершенно другая, принципиально другая страна.

Посмотрим на результаты первого квартала текущего года. Общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Несырьевой экспорт остался стабильным — $40,1 млрд против $39,4 млрд год назад. Сырьевой экспорт (нефть, газ трубопроводный и СПГ, нефтепродукты) упал на 24,5%, до $47,7 млрд, на фоне резкого падения цен на нефть и внешнего спроса. Почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа с $14,1 млрд до $7,1 млрд. Значения сырьевого и несырьевого экспорта сопоставимы. И, вероятно, скоро мы увидим соотношение 50 на 50.

А главное, западным экспертам, которые в свое время не скупились на добрые слова Егору Гайдару и Борису Ельцину, не стоит выдавать желаемое за действительное. Россия намного сильней, чем кажется. Достаточно посмотреть, как каждый год растут дивиденды российских компаний, а сами россияне богаче официальной статистики на 13 трлн руб., именно столько составили зарплаты в конвертах в прошлом году. Что касается цен на нефть, то мировая экономика начинает выходить из карантина. К концу года они, вероятно, составят около $50 и $50-70 в 2021-2022 годах.

Но меняется не только Россия, но и остальной мир. Прежнему комфортному хорошо известному нам миру приходит конец. Свара США и Китая убьет глобализацию. Торговая война между двумя новыми сверхдержавами состоявшаяся в прошлом году – это первая проба сил. По информации из деловых кругов, пилотный проект по использованию государственной криптовалюты КНР, который начал работать в четырёх городах (Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнгане и Чэнду), является знаковым прорывом на рынке электронных валют и мощным ударом по империи доллара. Он будет способствовать процессам дедолларизации мировой экономики и объективному пересмотру долей мировых валют в корзине МВФ. Не удивлюсь, если Вашингтон в итоге ответит заморозкой китайских инвестиций в свои государственные облигации и откажется от доллара, введя единую валюту для США, Канады и Мексики. О данном сценарии говорят давно.

Нас ждет новый мир, который будет иметь мало общего со свободным рынком товаров и капитала и свободным туризмом. Не будет одной мировой резервной валюты, возрастет роль золота, правительства потеснят корпорации и банки на рынке облигационных займов. Торговые барьеры станут нормой, а конкуренция снова сместится из экономической в военно-политическую плоскость. Возвращение в девятнадцатый век. Только наличие ядерного оружия – твердая гарантия от мировой войны. Радует одно, что с точки зрения геополитики и мирового господства в нем не будет явного лидера, он будет многополярен. Именно этого так долго и настойчиво добивалась Россия.