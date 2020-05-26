БФ «Альпари» оказал в 2019 году рекордный объем помощи на 35 млн руб.

Общий объем помощи благотворительного фонда «Альпари» в 2019 году составил более 35 млн руб., что на 19% больше, чем за предыдущий отчетный период. Проведено 171 мероприятие на общую сумму более 2,1 млн руб. для 3 448 подопечных, в организации и проведении которых приняли участие 562 волонтера. В ходе 37 благотворительных ярмарок собрано более 2,7 млн руб. Адресную помощь в 2019 году получили детские социальные учреждения Республики Татарстан на общую сумму более 2,2 млн руб., в том числе первому казанскому «Детскому хоспису» перечислено 400 тыс. руб.

«Сегодня как никогда благотворительная деятельность имеет жизненно важное значение. Уже 14 лет мы оказываем помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и последовательно развиваем социальные программы фонда. Ежегодно количество наших благополучателей в Татарстане увеличивается в 1,5 раза. При эффективном взаимодействии с республиканскими и городскими органами власти, сплоченной работе, высокой самоотдаче наших сотрудников и волонтеров мы снова смогли достичь таких высоких результатов», — отметил учредитель БФ «Альпари» Андрей Дашин.

По программе «Здоровье детям» помощь в лечении и реабилитации получили 399 подопечных фонда на общую сумму более 8,1 млн руб. Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказана поддержка в рамках программы «В помощь семье» на более чем 14 млн руб. А программа «Накорми ребенка» обеспечила продуктами детей на сумму более 3,9 млн руб. Подарки к Новому году получили 1100 подопечных на сумму более 2,7 млн руб. Акция «Снова в школу» охватила 323 ребенка, которым закупили школьные принадлежности на сумму более 323 тыс. руб. Семена и саженцы получили 250 семей и 13 детских учреждений РТ на общую сумму более 415 тыс. руб. по программе «Свой огород».

Благодаря сотрудничеству со всероссийским сервисом «Добро Mail.Ru» фонд «Альпари» провел шесть проектов, которые помогли 51 подопечному на сумму более 746 тыс. руб. А совместная работа с фондом продовольствия «Русь» и X5 Retail Group позволила на протяжении всего 2019 года проводить в Татарстане социальные марафоны «Корзина доброты», которые помогли собрать для нуждающихся свыше 1600 продуктовых наборов. Кроме того реализован масштабный благотворительный проект «Чудо-мамы» – при поддержке «ИКЕА Казань» в мастерской сделан ремонт, обновлена мебель, закуплено и установлено швейное оборудование.

БФ «Альпари» в тесном сотрудничестве с администрацией Советского района г. Казани в 2019 году провел благотворительный турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 27 корпоративных команд и собрано более 161 тыс. руб. на приобретение спецвелосипедов. Кроме того, прошел четвертый велозаезд «Наперегонки со счастьем», участниками которого стали 145 детей с различными особенностями в развитии. В начале лета благодаря БФ «Альпари» в парках Казани появились бесплатные прокаты специализированных велосипедов. Благодаря грантам Кабинета Министров РТ и Министерства экономики РТ, фонд благоустроил спортивную площадку в социальном приюте для детей и подростков «Шатлык».

БФ «Альпари» принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с представителями общественности, бизнеса и НКО. В ходе двухчасовой беседы обсуждалось благоустройство общественных пространств, новое в законодательстве для застройщиков, вопросы обманутых дольщиков, социальное жилье, применение принципов доказательной архитектуры, сохранение исторической памяти, проблемы с зелеными зонами, доступную среду для людей с ОВЗ и другие важные социальные вопросы, волнующих жителей Татарстана. А за свою действенную и масштабную помощь БФ «Альпари» был признан победителем в номинации «Благотворительные фонды» в ходе республиканского конкурса «Благотворитель года 2018».

Напомним, что бизнесмен из Казани Андрей Дашин учредил благотворительный фонд «Альпари» в 2005 году, чтобы дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи и особенностей развития. За 14 лет деятельности благополучателями фонда стали свыше 50 тыс. человек на общую сумму более 152 млн руб., проведено более 1 200 праздников и мероприятий, оплачено лечение более 1 600 детей. В марте 2020 года фонд «Альпари» прошел очередную независимую аудиторскую проверку ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс» и получил положительное заключение о своей деятельности за 2019 год.