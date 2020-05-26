Игорь Кобзев вошел в список самых цитируемых губернаторов-блогеров

В 2020 году его самым популярным постом стало сообщение о том, что для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы нужно оформить электронный пропуск, сообщает «Медиалогия».
В апреле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).
СМИ цитировали записи в блогах:
СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и области на любом виде транспорта. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что контроль пропусков в Москве переведут в автоматический режим. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования. Также Рамзан Кадыров в Instagram сообщил, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram рассказал, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что у 78 пациентов и врачей городской больницы №1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус. Также Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что введенный в Свердловской области режим повышенной готовности будет действовать до особого указа о его отмене. Помимо этого, губернатор Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что медицинские работники, которые лечат заразившихся коронавирусом, будут получать ежемесячную доплату.
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Также СМИ цитировали записи в блогах:
- Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19.
- Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что на 58-м году жизни умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
- Сергей Цивилев в Instagram сообщил, что в поселке Постниково Ижморского района под городом Кемерово произошел крупный пожар, но никто из жителей не пострадал.
- Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии разрешат работу малых и средних предприятий с 16 апреля за исключением тех, сотрудники которых непосредственно контактируют с клиентами.
- Глеб Никитин в Instagram сообщил, что въезд в Нижегородскую область будет доступен только жителям с местной пропиской или с экстренным рабочим пропуском.
- Сергей Аксенов в Twitter призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса.
- Александр Беглов в ВКонтакте обратился к горожанам с просьбой поделиться со школьниками планшетами и ноутбуками, которые необходимы им для дистанционного обучения.
- Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что все церкви и религиозные храмы Удмуртии будут закрыты на Пасху в целях профилактики коронавирусной инфекции.
- Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что подписал постановление, которое снимает запрет на работу парикмахерских и бань в населенных пунктах, где нет заразившихся коронавирусом, или их количество минимально.
- Иван Белозерцев в Instagram сообщил, что перечислил свой месячный заработок в созданный в регионе фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
- Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и самоизолироваться на две недели.
- Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом.
- Радий Хабиров в Facebook сообщил о введённых ограничениях на продажу алкоголя на период действия режима самоизоляции.
- Вячеслав Битаров в Instagram сообщил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.
- Наталья Комарова в Instagram сообщила, что обратилась к федеральному правительству с просьбой вернуть на родину туристов, застрявших в Индонезии и Таиланде из-за пандемии.
- Вениамин Кондратьев в Instagram сообщил, что всем пострадавшим из-за взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Краснодаре предоставят временное жилье.
- Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы нужно оформить электронный пропуск.