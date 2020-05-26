Игорь Кобзев вошел в список самых цитируемых губернаторов-блогеров

В 2020 году его самым популярным постом стало сообщение о том, что для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы нужно оформить электронный пропуск, сообщает «Медиалогия».

В апреле 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге описал порядок получения и использования цифровых пропусков, которые будут необходимы для передвижения по столице и области на любом виде транспорта. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что контроль пропусков в Москве переведут в автоматический режим. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в столице начали выплачивать пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования. Также Рамзан Кадыров в Instagram сообщил, что Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 500 тыс. медицинских масок для жителей республики, их будут раздавать бесплатно. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram рассказал, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что у 78 пациентов и врачей городской больницы №1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус. Также Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что введенный в Свердловской области режим повышенной готовности будет действовать до особого указа о его отмене. Помимо этого, губернатор Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что медицинские работники, которые лечат заразившихся коронавирусом, будут получать ежемесячную доплату.

Также СМИ цитировали записи в блогах: