За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано восемь пожаров

Общая площадь потушенных очагов составила 90,3 га, сообщают в областной администрации.

Пять из них вновь обнаруженные: по одному в Аларском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Тулунском и Тайшетском районах. Три – ранее зарегистрированные: в Усть-Кутском, Нижнеилимском и Куйтунском районах.

Локализовать удалось один природный пожар площадью пять гектаров в Иркутском районе. Также локализованными остаются три ранее зарегистрированных очага на общей площади 345,5 га: два – в Усть-Илимском районе и один – в Тулунском.

Действующими на утро 26 мая перешло семь пожаров. Четыре из них – вновь зарегистрированные: два – в Казачинско-Ленском районе, по одному в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Из ранее обнаруженных – по одному в Усть-Удинском, Киренском и Тайшетском районах. Общая площадь действующих очагов – 1377,3 га, из которых 1321,3 га, покрытые лесом.

Семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 12 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в девяти случаях в семи районах. Причиной девяти пожаров стали грозы. Одно возгорание произошло возле автодороги в Нижнеилимском районе.