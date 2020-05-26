В Иркутской области зарегистрировано 63,5 тыс. индивидуальных предпринимателей

В отличие от юридических лиц, их количество имеет тенденцию роста. За 4 года армия предпринимателей Приангарья выросла на 3,4%, сообщает Иркутскстат.
Внушительный рост наблюдается в:
- Балаганском р-не (на 11%),
- Шелеховском р-не (14%),
- Осинском р-не (16%),
- Жигаловском р-не (на 30%).
Недосягаемый для других рост зафиксирован в бурно строящемся Иркутском районе (на 65% по сравнению с концом 2015 года). В областном центре прирост составил 8%.
Заметный спад предпринимательской активности (на 11-18%) отмечен в:
- Зиминском р-не,
- Катангском р-не,
- Киренском р-не,
- Нижнеудинском р-не,
- Слюдянском р-не,
- Усть-Илимском р-не,
- Саянске,
- Свирске,
- Усолье-Сибирском,
- Усть-Илимске,
- Черемхово.
Антирекорд зафиксирован в Мамско-Чуйском районе, где с рынка ушла четверть предпринимателей.
Но и после такой потери наличие предприимчивых и самостоятельных с учетом числа жителей здесь не самое низкое в регионе – 22 в расчете на 1000 человек (в целом по области – 26). Из 42 городских округов и муниципальных районов в 15-ти данный показатель ниже 20.
Многое зависит от развития территории, наличия рабочих мест в организациях, уровня жизни населения, а также от работы органов местного самоуправления. Уровень предпринимательской активности может существенно различаться в практически одинаковых, казалось бы, условиях. Так, в Аларском, Боханском, Нукутском районах Усть-Ордынского Бурятского округа на 1000 жителей приходится 18-19 предпринимателей, а в Баяндаевском районе – 33. Такой же уровень отмечен в Иркутске, близки к нему Усть-Кутский и Бодайбинский районы (соответственно 30 и 32), но всех превзошел Иркутский район – 40 индивидуальных предпринимателей на 1000 человек.