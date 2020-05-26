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В Иркутской области зарегистрировано 63,5 тыс. индивидуальных предпринимателей

26 мая 2020

В отличие от юридических лиц, их количество имеет тенденцию роста. За 4 года армия предпринимателей Приангарья выросла на 3,4%, сообщает Иркутскстат.

Внушительный рост наблюдается в:

  • Балаганском р-не (на 11%),
  • Шелеховском р-не (14%),
  • Осинском р-не (16%),
  • Жигаловском р-не (на 30%).   

Недосягаемый для других рост зафиксирован в бурно строящемся Иркутском районе (на 65% по сравнению с концом 2015 года). В областном центре прирост составил 8%. 

Заметный спад предпринимательской активности (на 11-18%) отмечен в:

  • Зиминском р-не,
  • Катангском р-не,
  • Киренском р-не,  
  • Нижнеудинском р-не,
  • Слюдянском р-не,
  • Усть-Илимском р-не,
  • Саянске,
  • Свирске,
  • Усолье-Сибирском,
  • Усть-Илимске,
  • Черемхово. 

Антирекорд зафиксирован в Мамско-Чуйском районе, где с рынка ушла четверть предпринимателей.

Но и после такой потери наличие предприимчивых и самостоятельных с учетом числа жителей здесь не самое низкое в регионе – 22 в расчете на 1000 человек (в целом по области – 26). Из 42 городских округов и муниципальных районов в 15-ти данный показатель ниже 20. 

Многое зависит от развития территории, наличия рабочих мест в организациях, уровня жизни населения, а также от работы органов местного самоуправления. Уровень предпринимательской активности может существенно различаться в практически одинаковых, казалось бы, условиях. Так, в Аларском, Боханском, Нукутском районах Усть-Ордынского Бурятского округа на 1000 жителей приходится 18-19 предпринимателей, а в Баяндаевском районе – 33. Такой же уровень отмечен в Иркутске, близки к нему Усть-Кутский и Бодайбинский районы (соответственно 30 и 32), но всех превзошел Иркутский район – 40 индивидуальных предпринимателей на 1000 человек. 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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